कैराना की सांसद के बयान से देहरादून में उबाल, हिन्दू रक्षा दल करेगा उनके घर पर हनुमान चालीसा का पाठ

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैराना की सांसद इकरा हसन के बयान का देहरादून में विरोध शुरू हो गया है। हिन्दू रक्षा दल ने सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनका पुतला जलाया। कहा कि जल्द ही हिन्दू रक्षा दल सांसद के घर पर हनुमान चालिसा का पाठ करेगा।

इस दौरान सांसद के विरुद्ध नारेबाजी की गई और जिला प्रशासन को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। सांसद ने उत्तर प्रदेश में बयान दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सड़कों पर नमाज भी होगी त्यौहार भी मनाया जाएगा। सांसद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश में माहौल एक बार फिर गर्मा गया है वहीं इसकी जांच अब देवभूमि देहरादून तक भी पहुंच गई है।