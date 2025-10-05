Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैराना की सांसद के बयान से देहरादून में उबाल, हिन्दू रक्षा दल करेगा उनके घर पर हनुमान चालीसा का पाठ

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    कैराना की सांसद इकरा हसन के बयान का देहरादून में विरोध हो रहा है। हिन्दू रक्षा दल ने सांसद के बयान की निंदा करते हुए उनका पुतला जलाया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सांसद के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई और जिला प्रशासन से मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    एसएसपी अजय सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। File

    जागरण संवाददाता, देहरादून। कैराना की सांसद इकरा हसन के बयान का देहरादून में विरोध शुरू हो गया है। हिन्दू रक्षा दल ने सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनका पुतला जलाया। कहा कि जल्द ही हिन्दू रक्षा दल सांसद के घर पर हनुमान चालिसा का पाठ करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान सांसद के विरुद्ध नारेबाजी की गई और जिला प्रशासन को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई।

    सांसद ने उत्तर प्रदेश में बयान दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सड़कों पर नमाज भी होगी त्यौहार भी मनाया जाएगा। सांसद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश में माहौल एक बार फिर गर्मा गया है वहीं इसकी जांच अब देवभूमि देहरादून तक भी पहुंच गई है।

    इस मामले में एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं। सभी थानाध्यक्षों को कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।