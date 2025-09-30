Dehradun: सोशल मीडिया पोस्ट पर विवादित कमेंट से बवाल, भीड़ ने चौकी में किया हंगामा; पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट पर गलत कमेंट डालने पर शुरू हुए विवाद के चलते पटेलनगर कोतवाली की बाजार चौकी के बाहर एकत्र हुए बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

धीरे-धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने जाम लगाकर उपद्रव मचाने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और उपद्रव मचाने लगे।

आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस आसपास के क्षेत्र में काबिंग कर रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को एक व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसकी शिकायत लेकर कुछ लोग बाजार पुलिस चौकी पहुंचे।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया और चौकी में बैठा दिया। कुछ देर बाद विशेष समुदाय के लोग चौकी के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी करने लगे।