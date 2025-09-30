Dehradun: सोशल मीडिया पोस्ट पर विवादित कमेंट से बवाल, भीड़ ने चौकी में किया हंगामा; पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
देहरादून के पटेलनगर में इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट पर गलत टिप्पणी के बाद विवाद हो गया। बाजार चौकी के बाहर लोगों ने नारेबाजी और हंगामा किया जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कार्रवाई की गई।
जागरण संवाददाता, देहरादून। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट पर गलत कमेंट डालने पर शुरू हुए विवाद के चलते पटेलनगर कोतवाली की बाजार चौकी के बाहर एकत्र हुए बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
धीरे-धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने जाम लगाकर उपद्रव मचाने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और उपद्रव मचाने लगे।
आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस आसपास के क्षेत्र में काबिंग कर रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को एक व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसकी शिकायत लेकर कुछ लोग बाजार पुलिस चौकी पहुंचे।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया और चौकी में बैठा दिया। कुछ देर बाद विशेष समुदाय के लोग चौकी के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी करने लगे।
उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं मानें और सड़क जाम करने का प्रयास करने लगे।
पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आक्रामक होने लगे और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। इससे चारों तरफ जाम लग गया और भय का माहौल बनने लगा।
ऐसे में पुलिस ने लाठियां भांजकर उपद्रवियों को तितर-बितर किया। पटेलनगर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान अधिकारी व एलआईयू को आसपास कांबिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
