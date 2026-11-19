जागरण संवाददाता, देहरादून। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे समस्याएं सुलझने के बजाय मानवीय संकट और गहरा होता है। विवादों को सुलझाने के लिए शांति, संवाद और एक-दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। यह विचार लेखक एवं शिक्षाविद प्रो. विकास शर्मा ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ साहित्यिक संवाद के दौरान रखे।

विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की साहित्यिक सोसाइटी 'एलीसियन' की ओर से डॉ. नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के सभागार में 'मीट द ऑथर' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रो. विकास शर्मा ने अपने साहित्यिक सफर, लेखन के अनुभवों और उपन्यासों के विषयों पर छात्रों से बातचीत की।

अपने नए उपन्यास 'लव, फेथ एंड वॉर' पर चर्चा करते हुए उन्होंने आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महत्वाकांक्षा और मानवीय भावनाओं के बीच के जटिल संबंधों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में व्यक्ति की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं के साथ मानवीय रिश्तों और संवेदनाओं को समझना भी जरूरी है।