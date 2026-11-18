जागरण संवाददाता, देहरादून । मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पीआरडी जवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पीआरडी जवान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए थे।

सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से पीआरडी जवान मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले। पीआरडी जवानों की प्रमुख मांग समानकार्य सामना वेतन है। इसके अलावा अन्य मांग भी है।