President Uttarakhand Visit: देहरादूनवासी सावधान! राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रविवार को कई रूट डायवर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पुलिस ने रविवार के लिए यातायात प्लान जारी किया है। राष्ट्रपति वायु सेना के विशेष हेलीकाप्टर से जीटीसी हेलीपेड पहुंचेंगी जिसके चलते 10 मिनट पूर्व केमब्रियन हाल स्कूल से जीटीसी हेलीपेड जाने वाले ट्रैफ़िक को रोक दिया जाएगा, साथ ही वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपेड जाने वाले ट्रैफ़िक को पोस्ट आफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

हेलीकाप्टर के लेंडिंग के 10 मिनट पूर्व कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफ़िक को पोस्ट आफिस तिराहा पर रोक दिया जाएगा। लेंडिंग के बाद सर्किंट हाऊस तिराहा से राजभवन व सीएसडी तिराहा की ओर तथा दिलाराम चौक से कैंट रोड की ओर कोई ट्रैफ़िक नहीं भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वेल्यू की ओर कोई भी ट्रैफ़िक नहीं जाएगा। ट्रैफ़िक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफ़िक को बहल व बैनी बाजार चौक पर रोका जाएगा।

राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वेल्यू जाने वाले ट्रैफ़िक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा। साथ ही ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफ़िक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा। कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाए।

सोमवार को राजपुर रोड से विधानसभा तक डायवर्जन प्लान - राष्ट्रपति के प्रस्थान से पूर्व मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वेल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा।

- राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर बहल चौक से दिलाराम चौक जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे बैरियर लगाकर रोका जाएगा। साथ ही सर्वे चौक से कोई भी ट्रैफिक बेनी बाजार की ओर नहीं जाएगा।

- राष्ट्रपति के प्रस्थान करने पर आराघर से ईसी रोड की ओर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। साथ ही फव्वारा चौक, इनकम टैक्स चौक व धर्मपुर चौक से भी आराघर चौक की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा।

- राष्ट्रपति के काफिले के एनआइवीएच पास करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। रिस्पना पुल से नेहरू कालोनी तिराहा व विधानसभा तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा, साथ ही नेहरू कालोनी तिराहा से फव्वारा चौक जाने वाले ट्रैफिक को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जाएगा।

- काफिले के एनआइवीएच पास करने पर बाइपास चौकी व डिफेंस कालोनी की ओर से आने वाला ट्रैफिक मोहकमपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।