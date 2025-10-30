Rajat Jayanti Uttarakhand: विशेष सत्र के पहले दिन एक घंटे सदन में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

- पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों व सांसदों को भी दिया गया आमंत्रण



- विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा, प्रोटोकाल व तैयारियों के संबंध में की बैठक



राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन तीन नवंबर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु भी उपस्थित रहेंगी। इस दौरान वह एक घंटे सदन के भीतर रहेंगी। वह सदन को संबोधित भी करेंगी। उनके संबोधन की समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है। विशेष सत्र की महत्ता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों व सांसदों को भी आमंत्रण भेजने का निर्णय लिया है।



राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। इस सत्र में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन तीन नवंबर को विधानसभा में राष्ट्रपति सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उपस्थित रहेंगी। उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी (सेनि) भी रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रपति की मौजूदगी में राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन होगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी ने राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के आगमन एवं सत्र के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा सभी व्यवस्था निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएं।

विशेष पास प्रणाली होगी लागू राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत विधानसभा परिसर में प्रवेश, आवागमन एवं बैठक की समस्त गतिविधियों के लिए विशेष पास प्रणाली लागू की जाएगी। सभी इन्हीं पास के जरिये परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण



विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति के आवागमन व संबोधन आदि के पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसार भी किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने लोक संपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं सचिवालय के मीडिया अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।