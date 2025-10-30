Rajat Jayanti Uttarakhand: विशेष सत्र के पहले दिन एक घंटे सदन में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 3 नवंबर को शामिल होंगी। वह सदन को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों को भी आमंत्रित किया है। सत्र में राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और विशेष पास प्रणाली लागू की गई है।
- पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों व सांसदों को भी दिया गया आमंत्रण
- विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा, प्रोटोकाल व तैयारियों के संबंध में की बैठक
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन तीन नवंबर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु भी उपस्थित रहेंगी। इस दौरान वह एक घंटे सदन के भीतर रहेंगी। वह सदन को संबोधित भी करेंगी। उनके संबोधन की समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है। विशेष सत्र की महत्ता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों व सांसदों को भी आमंत्रण भेजने का निर्णय लिया है।
राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। इस सत्र में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन तीन नवंबर को विधानसभा में राष्ट्रपति सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उपस्थित रहेंगी। उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी (सेनि) भी रहेंगे।
राष्ट्रपति की मौजूदगी में राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन होगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी ने राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के आगमन एवं सत्र के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा सभी व्यवस्था निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएं।
विशेष पास प्रणाली होगी लागू
राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत विधानसभा परिसर में प्रवेश, आवागमन एवं बैठक की समस्त गतिविधियों के लिए विशेष पास प्रणाली लागू की जाएगी। सभी इन्हीं पास के जरिये परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण
विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति के आवागमन व संबोधन आदि के पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसार भी किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने लोक संपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं सचिवालय के मीडिया अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस, स्वास्थ्य व अग्निशमन रहेंगे मुस्तैद
विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने को अग्निशमन विभाग को सतर्क मोड पर रखने के साथ ही आपात स्थिति में त्वरित प्रक्रिया दल तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, एडीजी अभिनव कुमार, गृह सचिव शैलेश बगौली, स्वास्थ्य सचिव डा आर राजेश कुमार, एसएसपी देहरादून अजय सिंह व विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम चंद पंत समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
