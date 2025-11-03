राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज देहरादून में, विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगी संबोधित

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार को सत्र को संबोधित करेंगी। यह दूसरा अवसर है, जब राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा।

इससे पहले 18 मई, 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विशेष सत्र को संबोधित किया था। इस बीच रविवार को विधानसभा भवन के सभागार में हुई विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के एजेंडे पर मुहर लगाई गई।

विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र का एजेंडा तय किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार विशेष सत्र में सोमवार को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इसके बाद अपराह्न तीन बजे से सत्र की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।