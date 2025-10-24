ऋषिकेश पहुंचे बेटे निकेतन, अभिनेता पंकज धीर की आत्मा की शांति के लिए किया पूजन

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकार स्व. पंकज धीर की आत्मा की शांति के लिए परमार्थ निकेतन में धीर परिवार ने विशेष शांति पूजा की। दिवंगत पंकज धीर के पुत्र निकितन धीर अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती से भेंट करने परमार्थ निकेतन पहुंचे और अपने पिता की स्मृतियों को साझा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका में पंकज धीर के अभिनय ने दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। इसके साथ ही कई और चर्चित धारावाहिकों में उनकी भूमिका खूब सराही गई। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने धीर परिवार से संवेदनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि कलाकार केवल अभिनय ही नहीं करते, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रतीक भी होते हैं।

पंकज धीर ने अपने समर्पित प्रयास और उत्कृष्ट कौशल से भारतीय धारावाहिकों और फिल्मों के माध्यम से संस्कृति, निष्ठा और सम्मान का संदेश प्रस्तुत किया। उनके योगदान ने न केवल मनोरंजन जगत को समृद्ध किया, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने।