पीएम दौरे पर रही अचूक सुरक्षा: पेन तक की हुई चेकिंग, 3000 अधिकारी और कर्मियों ने संभाली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। एफआरआइ में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम स्थल से लेकर रूट तक करीब 3000 पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख (सीसीटीवी) कैमरे से निगरानी रखी गई। देहरादून में आयोजित रजन जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में ले लिया था। स्थानीय पुलिस के साथ एसपीजी, इंटेलीजेंस व बम निरोधक दस्ता भी सक्रिय रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेन से लेकर मोबाइल व बैग की हुई गहनता से चेकिंग, संदिग्ध पाए जाने पर सामान बाहर रखवाया शहर के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर जांच की गई। हर आने जाने वाले व्यक्ति की पहचान व सामान की तलाशी ली गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जेब में रखे पेन व मोबाइल की भी जांच की गई। वहीं पानी की बोतल व बैग बाहर ही रखवाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमजन के मोबाइल भी बाहर ही जमा करवाए गए। इंटेलिजेंस के जवान हर आने जाने वाले की गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। बिना पहचान पत्र किसी को कार्यक्रम स्थल के प्रांगण में नहीं घुसने दिया गया।



मुख्य पांडाल के आसपास किया जीरो जोन प्रधानमंत्री जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट से आइएमए हेलीपैड पर पहुंचे तो तभी एफआरआइ के मुख्य पांडाल के आसपास जीरो जोन घोषित किया गया। सुरक्षाकर्मियों ने बैरिगेट लगाकर किसी को भी सीधे पांडाल की तरफ नहीं आने दिया गया। यहां तक कि विधायकों को भी जनता के बीच से मुख्य पांडाल तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद एसपीजी

ने सुरक्षा घेरा बना दिया और किसी को भी आसपास नहीं फटकने दिया।

आ ई पीएस अधिकारियों की लगी बैरिगेट पर ड्यूटी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा चक्र इतना मजबूत किया गया कि कई आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी बैरिगेट पर चेकिंग के लिए लगाई गई। आईपीएस अधिकारी मुख्य गेट से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थल तक चेकिंग में जुटे हुए थे। पुलिस अधिकारियों की मानें तो कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिए एफआरआइ क्षेत्र को कई जोनों में बांटा गया था। प्रत्येक जोन में एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया गया था, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लिया जा सके।