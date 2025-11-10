Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम दौरे पर रही अचूक सुरक्षा: पेन तक की हुई चेकिंग, 3000 अधिकारी और कर्मियों ने संभाली जिम्मेदारी

    By Soban Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:27 AM (IST)

    देहरादून के एफआरआई में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर 3000 पुलिसकर्मी तैनात थे और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी। शहर के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर तलाशी ली गई। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर पांडाल के आसपास जीरो जोन घोषित कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था में आईपीएस अधिकारियों सहित महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

     देहरादून के एफआरआइ में आयोजित समारोह में शामिल होने आ रहे व्यक्ति की जांच करता सुरक्षाकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। एफआरआइ में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम स्थल से लेकर रूट तक करीब 3000 पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख (सीसीटीवी) कैमरे से निगरानी रखी गई। देहरादून में आयोजित रजन जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में ले लिया था। स्थानीय पुलिस के साथ एसपीजी, इंटेलीजेंस व बम निरोधक दस्ता भी सक्रिय रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    पेन से लेकर मोबाइल व बैग की हुई गहनता से चेकिंग, संदिग्ध पाए जाने पर सामान बाहर रखवाया

     

    शहर के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर जांच की गई। हर आने जाने वाले व्यक्ति की पहचान व सामान की तलाशी ली गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जेब में रखे पेन व मोबाइल की भी जांच की गई। वहीं पानी की बोतल व बैग बाहर ही रखवाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमजन के मोबाइल भी बाहर ही जमा करवाए गए। इंटेलिजेंस के जवान हर आने जाने वाले की गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। बिना पहचान पत्र किसी को कार्यक्रम स्थल के प्रांगण में नहीं घुसने दिया गया।


    मुख्य पांडाल के आसपास किया जीरो जोन

     

    प्रधानमंत्री जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट से आइएमए हेलीपैड पर पहुंचे तो तभी एफआरआइ के मुख्य पांडाल के आसपास जीरो जोन घोषित किया गया। सुरक्षाकर्मियों ने बैरिगेट लगाकर किसी को भी सीधे पांडाल की तरफ नहीं आने दिया गया। यहां तक कि विधायकों को भी जनता के बीच से मुख्य पांडाल तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद एसपीजी
    ने सुरक्षा घेरा बना दिया और किसी को भी आसपास नहीं फटकने दिया।

     

    पीएस अधिकारियों की लगी बैरिगेट पर ड्यूटी

     

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा चक्र इतना मजबूत किया गया कि कई आपीएस अधिकारियों की ड्यूटी बैरिगेट पर चेकिंग के लिए लगाई गई। आपीएस अधिकारी मुख्य गेट से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थल तक चेकिंग में जुटे हुए थे। पुलिस अधिकारियों की मानें तो कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिए एफआरआइ क्षेत्र को कई जोनों में बांटा गया था। प्रत्येक जोन में एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया गया था, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लिया जा सके।

    इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी सक्रिय रही और उन्होंने महिला दर्शकों वाले हिस्सों में सुरक्षा का मोर्चा संभाले रखा। पूरा कार्यक्रम के दौरान माहाैल अनुशासित और शांतिपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री के निकलने के बाद भी पुलिस ने देर रात तक जश्त जारी रखी, ताकि कोई सुरक्षा चूक न हो। इस पूरे