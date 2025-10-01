त्योहारी सीजन में देहरादून पुलिस अलर्ट, ठेकों के बाहर हुड़दंग मचाने वालों पर रहेगी पैनी नजर

देहरादून पुलिस ने त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस शराब ठेकों के बाहर हुड़दंग करने वालों पर खास नजर रखेगी। महोत्सव स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। धनतेरस और दीपावली पर पैदल गश्त की जाएगी और यातायात में भी बदलाव किया गया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य है कि लोग बिना किसी चिंता के बाजारों में खरीदारी कर सकें। पुलिस इस दौरान लगातार अलर्ट मोड में रहेगी और शराब ठेकों के बाहर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

बुधवार शाम को एसएसपी अजय सिंह ने महोत्सव स्थल परेड ग्राउंड, शहर के पार्किंग स्थलों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि महोत्सव में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

एसएसपी ने कहा कि अतिथियों और आमजन के वाहनों को पूर्व निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क किया जाए। परेड ग्राउंड के आसपास किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। महोत्सव स्थल पर बैरिकेडिंग के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।

महोत्सव के दौरान पुतला दहन के बाद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए एसएसपी ने उचित प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निकासी मार्गों पर किसी भी प्रकार की फड़ या ठेली नहीं खड़ी होनी चाहिए, ताकि आवागमन में कोई बाधा न आए। पूरे महोत्सव स्थल पर 15 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी।

पुलिस बल की ड्यूटी में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे: क्षेत्राधिकारी - 03

निरीक्षक - 06

उपनिरीक्षक - 33

हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल - 90

महिला कांस्टेबल - 17

पीएसी - दो प्लाटून पुरुष, डेढ़ सेक्शन महिला

फायर टेंडर - 02

क्यूआरटी टीम - 01

घुड़सवार पुलिस - 01 दस्ता

धनतेरस से दीपावली पर पैदल होगी पेट्रोलिंग धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली के अवसर पर अधिक से अधिक पुलिसकर्मी पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। भीड़भाड़ वाले बाजारों में चोरी और छीनाझपटी की घटनाओं को रोकने के लिए एक तिहाई फोर्स को पैदल पेट्रोलिंग पर लगाया जाएगा।

आज परिवर्तित रहेगा शहर का यातायात आज दशहरा महोत्सव और शोभायात्रा के कारण शहर का यातायात परिवर्तित रहेगा। परेड ग्राउंड और उसके आसपास जीरो जोन रहेगा, जहां किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। सहस्रधारा रोड और रायपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए काबुल हाउस और मंगला इंटर कॉलेज परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।