राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष 10 हजार छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया है। यह घोषणा उन्होंने दो दिवसीय चिंतन शिविर शिक्षा संवाद के उद्घाटन अवसर पर की।

राजपुर रोड स्थित होटल हयात सेंट्रिक में आयोजित चिंतन शिविर शिक्षा संवाद में उच्च शिक्षा मंत्री डा. रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस और संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे उन्हें प्रतिमाह कम से कम एक लाख रुपये का रोजगार पैकेज प्राप्त हो सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्लेसमेंट सेल की स्थापना करना अनिवार्य किया गया है। मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से हजारों छात्रों को रोजगार दिलाया गया है, उसी तरह अब उच्च शिक्षा में भी रोजगारपरकता को बढ़ावा दिया जाएगा।