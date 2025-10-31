Language
    PM Visit Uttarakhand: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को तैयारियां तेज, एफआरआई ने किया दौरा

    By Suman Semwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:23 AM (IST)

    उत्तराखंड में रजत जयंती समारोह की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा है। गढ़वाल मंडल आयुक्त और सूचना महानिदेशक ने एफआरआई में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने समय पर सभी कार्य पूरा करने और किसी भी लापरवाही से बचने के निर्देश दिए।

     रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा स्वागत। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। गुरुवार देर शाम आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया।

    निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी तैयारियों को समयबद्ध एवं चाक-चौबंद तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रजत जयंती जैसे ऐतिहासिक आयोजन में किसी प्रकार की लापरवाही या कमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।

    अधिकारियों ने मुख्य पंडाल, मंच डिजाइन, बैकड्रॉप एवं लेआउट प्लान का विस्तृत अवलोकन किया और इंजीनियरों से सुझाव लेकर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने वीआइपी एवं वीवीआइपी अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा घेरा, दर्शक दीर्घा, मीडिया जोन तथा आम जनता के प्रवेश एवं निकास मार्गों की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।

    इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, आवागमन के सुचारु प्रबंधन, आपात सेवाओं की तैनाती, और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

    गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय और संचार तंत्र को मजबूत रखना जरूरी है, ताकि समारोह का संचालन बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि मीडिया प्रबंधन और सूचना प्रसारण से जुड़ी तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं और कार्यक्रम को सुगठित एवं दर्शनीय रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

    निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक सूचना आशीष त्रिपाठी, सहायक निदेशक बद्री चंद नेगी, व्यवस्था अधिकारी रामपाल रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    उत्तराखंड की रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर एफआरआइ में व्यवस्था का जायजा लेते वरिष्ठ अधिकारी।