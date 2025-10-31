उत्तराखंड के बीते और आने वाले कल की झलक देखेंगे प्रधानमंत्री, विकसित भारत में राज्य की भूमिका पर होगा प्रस्तुतीकरण

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में आ रहे हैं। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के समक्ष राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में भूमिका को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री सैन्य धाम का वर्चुअल लोकार्पण भी कर सकते हैं।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मुख्य कार्यक्रम के लिए एक पवेलियन बनाया जाएगा।