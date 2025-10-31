उत्तराखंड के बीते और आने वाले कल की झलक देखेंगे प्रधानमंत्री, विकसित भारत में राज्य की भूमिका पर होगा प्रस्तुतीकरण
प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अतीत और भविष्य की योजनाओं का अवलोकन करेंगे। विकसित भारत में राज्य की भूमिका पर एक प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास को बढ़ावा देने और भविष्य की रणनीतियों को तैयार करने में सहायक होगा, जिससे राज्य की भूमिका राष्ट्रीय विकास में और मजबूत होगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में आ रहे हैं। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के समक्ष राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में भूमिका को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री सैन्य धाम का वर्चुअल लोकार्पण भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मुख्य कार्यक्रम के लिए एक पवेलियन बनाया जाएगा।
यहां सभी विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिसमें वे अपनी उपलब्धियों व भावी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही उत्तराखंड में अब तक केंद्र के सहयोग से पूरी हुई योजनाओं व चल रही योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा।
इस दौरान कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इन सभी तैयारियों को ससमय पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
