उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष का डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास
उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर को स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और विकास यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का अनावरण करेंगे। वे राज्य गौरव सम्मान भी प्रदान करेंगे और विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में प्रदर्शनी का उद्घाटन और विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद भी शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नौ नवंबर को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष का स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही राज्य की विकास यात्रा पर आधारित काफी टेबल बुक का भी अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राज्य गौरव सम्मान भी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नौ नवंबर को देहरादून आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री विशेष विमान से सुबह जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से वह हेलीकाप्टर से वन अनुसंधान परिषद (एफआरआइ) स्थित कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। वह इस दौरान महिलाओं, युवाओं व विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही अवलोकन भी करेंगे। कार्यक्रम में वह राज्य में उल्लेखनीय कार्यों के लिए चयनित व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। वह तकरीबन दो घंटे तक कार्यक्रम स्थल पर रहने के बाद दोपहर दो बजे तक वापस लौट जाएंगे।
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शासन व प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वयं इन तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एफआरआइ परिसर को सुरक्षाबलों के घेरे में लिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान यह पूरा क्षेत्र जीरो जोन रहेगा। इस दौरान इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले यातायात को डायवर्ट किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।