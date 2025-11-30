'मन की बात' में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पर्यटन को सराहा, सीएम धामी ने जताया आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में उत्तराखंड के पर्यटन का जिक्र किया, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं और विकास पर प्रकाश डाला, साथ ही सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि यह समर्थन पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उत्तराखंड सरकार पर्यटन विकास पर जोर दे रही है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ में उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष स्नेह को प्रकट करते हुए राज्य के विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों, वेडिंग डेस्टिनेशन और तेजी से बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख किया।
उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता से लेकर आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन और आगामी विंटर गेम्स के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देवभूमि की उभरती पहचान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश में 3 साल पहले तक 2 हजार पर्यटक आते थे..अब 30 हजार आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सतत विकास और संभावनाओं को विश्व पटल पर रेखांकित करने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार जताया।
