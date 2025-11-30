'मन की बात' में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पर्यटन को सराहा, सीएम धामी ने जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में उत्तराखंड के पर्यटन का जिक्र किया, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं और विकास पर प्रकाश डाला, साथ ही सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि यह समर्थन पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उत्तराखंड सरकार पर्यटन विकास पर जोर दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्काइव