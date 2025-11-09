उत्तराखंड में होगी ऊर्जा क्रांति, पीएम मोदी करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे में ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं का विशेष तौर पर शिलान्यास किया जाएगा। बिजली आपूर्ति के लिए पिथौरागढ़ जिले में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना से लेकर राज्य में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल, विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना व नेटवर्क मजबूती के लिए अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास होगा।

नए उपकेंद्र और सोलर प्लांट से स्थानीय ग्रिड पर दबाव कम होगा। बिजली कटौती की समस्या घटेगी और आपदा के समय भी बिजली सेवा बनी रहेगी। सरकारी भवनों में छतों पर सोलर पैनल से बिजली की खपत कम होगी। आपदा के समय भी इनका प्रयोग किया जा सकेगा। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।