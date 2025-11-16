पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी तीन छात्रावासों की सौगात, लागत 10.55 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 10.55 करोड़ रुपये की लागत से बने तीन छात्रावासों की सौगात दी है। इन छात्रावासों के निर्माण से राज्य में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्रू ब्यूरो, जागरण, देहरादून । जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित राष्ट्रीय समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड में तीन आवासीय छात्रावासों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये छात्रावास धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के अंतर्गत 10.55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जाएंगे, जिनसे राज्य के तीन जिलों देहरादून, चमोली व ऊधम सिंह नगर के जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक व सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।
इस कार्यक्रम के आलोक में देहरादून स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के उत्थान हेतु निरंतर ऐतिहासिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को इन छात्रावासों के निर्माण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी।
डा. रावत ने बताया कि चमोली जिले के माणा–घिंघराणा और देहरादून के क्वांसी में 3.60-3.60 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे, जबकि ऊधमसिंहनगर के झांकत में 3.35 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास का निर्माण होगा। इस दौरान उन्होंने समग्र शिक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, बनियावाला के उच्चीकरण के लिए 3.20 करोड़ की लागत से निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण और 1.70 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में एससीईआरटी निदेशक बंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौटियाल आदि मौजूद रहे।
