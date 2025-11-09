PM Modi Dehradun Visit Live update: पीएम मोदी कुछ देर में पहुंचे रहे हैं देहरादून, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

9 Nov 2025 10:33:24 AM

प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं एवं आशीर्वाद के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में उत्तराखंड अपनी विकास यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है। आपकी प्रेरणा से उत्तराखंड ने अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होकर सुशासन, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आपका सान्निध्य हमें सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरित करता है।