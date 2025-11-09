Language
    PM Modi Dehradun Visit Live update: पीएम मोदी कुछ देर में पहुंचे रहे हैं देहरादून, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

    PM Narendra Modi Dehradun Visit LIVE  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर आज देहरादून आ रहे हैं। वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर  करीब 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके साथ वह जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    By Sunil Negi Sun, 09 Nov 2025 10:04 AM (IST)
     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड दौरा।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून आ रहे हैं। यह पहली बार है, जब वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वह रजत जयंती वर्ष पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे, साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    9 Nov 202510:45:03 AM

    राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून के एफआरआइ में आयोजित मुख्य समारोह के मंच में 21 लोगों के बैठने की कि गई है व्यवस्था।

    blog images
    9 Nov 202510:38:37 AM

    इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

    जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना, चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र तथा विद्युत सब स्टेशन परियोजना। 

    9 Nov 202510:38:03 AM

    इन परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

    अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति, पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्टोटर्फ  हाकी ग्राउंड।

    9 Nov 202510:33:24 AM

    प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं 

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं एवं आशीर्वाद के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में उत्तराखंड अपनी विकास यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है। आपकी प्रेरणा से उत्तराखंड ने अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होकर सुशासन, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आपका सान्निध्य हमें सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

    9 Nov 202510:27:30 AM

    पीएम सुबह 11 बजे पहुंचेंगे देहरादून एयरपोर्ट 

    blog images

    यह रहेगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम

    • 11:05 बजे : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।
    • 11:30 बजे : देहरादून एयरपोर्ट से वायु सेना के विशेष हेलीकाप्टर से पहुंचेगे भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए)।
    • करीब 11:45 बजे : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से आएंगे कार्यक्रम स्थल एफआरआइ। इस दौरान संबोधन से लेकर उद्योग विभाग की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनी को देखेंगे।
    • दोपहर 1:30 बजे : कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से पहुंचेंगे आइएमए और यहां से हेलीकाप्टर से जाएंगे देहरादून एयरपोर्ट।
    • दोपहर : 2:05 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
    9 Nov 202510:18:03 AM

    प्रधानमंत्री ने दी उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं