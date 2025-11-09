PM Modi Dehradun Visit Live update: पीएम मोदी कुछ देर में पहुंचे रहे हैं देहरादून, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास
PM Narendra Modi Dehradun Visit LIVE प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर आज देहरादून आ रहे हैं। वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करीब 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके साथ वह जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून आ रहे हैं। यह पहली बार है, जब वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वह रजत जयंती वर्ष पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे, साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून के एफआरआइ में आयोजित मुख्य समारोह के मंच में 21 लोगों के बैठने की कि गई है व्यवस्था।
इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास
जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना, चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र तथा विद्युत सब स्टेशन परियोजना।
इन परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण
अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति, पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्टोटर्फ हाकी ग्राउंड।
प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं एवं आशीर्वाद के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में उत्तराखंड अपनी विकास यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है। आपकी प्रेरणा से उत्तराखंड ने अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होकर सुशासन, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आपका सान्निध्य हमें सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरित करता है।
पीएम सुबह 11 बजे पहुंचेंगे देहरादून एयरपोर्ट
यह रहेगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम
- 11:05 बजे : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।
- 11:30 बजे : देहरादून एयरपोर्ट से वायु सेना के विशेष हेलीकाप्टर से पहुंचेगे भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए)।
- करीब 11:45 बजे : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से आएंगे कार्यक्रम स्थल एफआरआइ। इस दौरान संबोधन से लेकर उद्योग विभाग की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनी को देखेंगे।
- दोपहर 1:30 बजे : कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से पहुंचेंगे आइएमए और यहां से हेलीकाप्टर से जाएंगे देहरादून एयरपोर्ट।
- दोपहर : 2:05 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
प्रधानमंत्री ने दी उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं
उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है।