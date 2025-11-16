Language
    पिटकुल तैयार करेगा AI के महारथी, पांच साल का बांड भरना होगा जरूरी

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:32 PM (IST)

    पिटकुल अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को एआई में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए छह महीने का हाइब्रिड सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। यूपीईएस के सहयोग से संचालित इस कोर्स में डिजिटल लिटरेसी, एआई की नींव और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों को पांच साल की सेवा का बांड भरना होगा। इस पहल से पिटकुल की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी और साइबर खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।

    ट्रांसमिशन अधिकारियों व कर्मचारियों की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी। प्रतीकात्‍मक

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को एआइ में विशेषज्ञता दिलाने जा रहा है। इससे ट्रांसमिशन अधिकारियों व कर्मचारियों की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी। एआई-साइबर सिक्योरिटी की समझ बढ़ने से ऊर्जा क्षेत्र में साइबर खतरों से निपटने की पिटकुल की क्षमता मजबूत होगी।

    पिटकुल अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल लिटरेसी, फाउंडेशन आफ एआई और साइबर सिक्योरिटी आधारित छह माह का हाइब्रिड सर्टिफिकेट कोर्स कराएगा। यह कोर्स यूनिवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस) के सहयोग से संचालित होगा। प्रशिक्षण में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, अकाउंट्स स्टाफ व मिनिस्टीरियल स्टाफ हिस्सा ले सकेंगे। कार्यक्रम छह माह की अवधि का होगा, जिसमें प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को आफलाइन व प्रत्येक रविवार को चार घंटे की आनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

    प्रशिक्षण की जिम्मेदारी यूपीईएस संभालेगा। कोर्स पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को निगम के साथ पांच वर्ष की सेवा अवधि का बांड भरना होगा। इससे डिजिटल प्रक्रियाओं और डेटा आधारित कार्यों में विशेषज्ञता बढ़ेगी, जिससे फैसले लेने की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा। नई तकनीकों का ज्ञान होने से भविष्य में पदोन्नति और करियर विकास में भी लाभ मिलेगा। निगम की कार्यप्रणाली को स्मार्ट और डिजिटल बनाने में प्रशिक्षित अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

    एआइ प्रशिक्षण का हिस्सा

    मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और अन्य एआइ बेसिक अवधारणाएं।
    एआइ की विभिन्न तकनीक जैसे सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड का ज्ञान।
    एआइ माडल क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, और रिग्रेशन जैसी मशीन लर्निंग तकनीकों की जानकारी।
    फीचर इंजीनियरिंग- डेटा से महत्वपूर्ण विशेषताएं निकालना, जो माडल के लिए उपयोगी हों।
    डिफेंस तकनीक- माडल को सुरक्षित रखने के लिए डिफेंसिव एआइ तकनीक की जानकारी।