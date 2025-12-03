अगले वर्ष मार्च तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, धामी सरकार के निर्देशों से मिल रही रफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण अगले वर्ष मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण होने से न केवल प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए एक और गंतव्य मिलेगा, साथ ही स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज को देहरादून, हल्द्वानी अथवा बाहरी राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।



उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शामिल है, और इसी दिशा में सीमांत जिले पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद यह परियोजना अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है।

पेयजल निगम की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कालेज परिसर के प्रमुख ब्लाकों का कार्य 70 से 95 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। फैकल्टी ब्लाक, लैबोरेट्री ब्लाक और परीक्षा-लेक्चर थिएटर ब्लाक 65 से 80 प्रतिशत तक बन चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक में 45 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।