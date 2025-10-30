Language
    Dehradun News: पराली से भरी पिकअप धू-धूकर जली, दो युवकों ने कूदकर बचाई जान

    By Rajesh Panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    देहरादून के कालसी चकराता मार्ग पर जजरेड़ के पास पराली से भरी एक यूटिलिटी में अचानक आग लग गई। चालक संजू और सवार राहुल ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल दल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था।

    Hero Image

    कालसी चकराता स्टेट हाईवे पर जजरेड व साहिया के बीच में हुआ हादसा. Jagran

    संवाद सूत्र जागरण साहिया। कालसी चकराता स्टेट हाईवे पर जजरेड व साहिया के बीच चापनू के समीप में पराली से भरी पिकअप धू धूकर जलकर राख हो गयी। वाहन सवार दो युवकों ने कूदकर जान बचाई।

    गुरुवार को पिकअप में विकासनगर से पराली भरकर गांव सुरेऊ ले जा रहे संजू जैसे ही जजरेड व साहिया के बीच पहुंचे। भरी हुई पराली में आ लग गयी। देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगी। वाहन सवार संजू पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम मलोग थाना कालसी व राहुल पुत्र बज्जू ग्राम जिसऊ कालसी ने कूदकर अपनी जान बचाई।

    सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल, साहिया चौकी इंचार्ज मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। फायर सर्विस डाकपत्थर भी मौके पर पहुंची। फायर सर्विस की टीम की सहायता से मौके पर जाकर आग को बुझाया गया। पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग विकासनगर से पराली भरकर गांव जा रहे थे। अचानक पीछे की तरफ जहां पराली भरी हुई थी, उसमें आग लग गई। वाहन लगभग पूर्ण रूप से जलकर राख हो गया।

    अग्निशमन अधिकारी डाकपत्थर पवन शर्मा ने बताया कि ड्राइवर संजू पुत्र मुन्ना निवासी मलोग और राहुल पुत्र भज्जू निवासी जिसऊ सुरक्षित हैं। पिकअप में लगी आग को गाड़ी द्वारा पंपिंग करके हाई प्रेशर होजरिल से बुझाया गया। टीम में फायर मैन अमित कुमार, धीरेंद्र रावत, गरिमा, चंद्रप्रभा शामिल रहे।