Dehradun News: पराली से भरी पिकअप धू-धूकर जली, दो युवकों ने कूदकर बचाई जान

संवाद सूत्र जागरण साहिया। कालसी चकराता स्टेट हाईवे पर जजरेड व साहिया के बीच चापनू के समीप में पराली से भरी पिकअप धू धूकर जलकर राख हो गयी। वाहन सवार दो युवकों ने कूदकर जान बचाई।

गुरुवार को पिकअप में विकासनगर से पराली भरकर गांव सुरेऊ ले जा रहे संजू जैसे ही जजरेड व साहिया के बीच पहुंचे। भरी हुई पराली में आ लग गयी। देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगी। वाहन सवार संजू पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम मलोग थाना कालसी व राहुल पुत्र बज्जू ग्राम जिसऊ कालसी ने कूदकर अपनी जान बचाई।