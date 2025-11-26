Language
    अब नहीं लगाने होंगे EPFO ऑफ‍िस के चक्‍कर, खुद अधिकारी पहुंचेंगे आपके घर के पास

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    ईपीएफओ 'निधि आपके निकट 2.0' के तहत 27 नवंबर को गढ़वाल मंडल के छह जिलों में शिविर लगाएगा। शिविर सुबह नौ बजे से शुरू होंगे। पीएफ अंशधारकों और पेंशनरों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में शिविर आयोजित होंगे।

    निधि आपके निकट कार्यक्रम में ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय सात जिलों में लगा रहा शिविर. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रायः देखने में आता है कि ईपीएफ की समस्या को लेकर अंशधारक और पेंशनर कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है कि उनके पास के क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एपीएफओ) निधि आपके निकट 2.0 के तहत शिविर लगा रहा है।

    इसका आयोजन 27 नवंबर को गढ़वाल मंडल के सभी छह जिलों में सुबह नौ बजे से तय स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

    क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम विश्वजीत सागर के अनुसार शिविर में पीएफ के अंशधारकों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनरों की समस्या के समाधान के लिए हेलप डेस्क भी लगाई जाएगी।

    शिविर देहरादून में टप्परवेयर सेलाकुई, हरिद्वार में सिडकुल स्थित मोंटेज एंटरप्राइजेज, टिहरी में आनंदा इन द हिमालया, पौड़ी में स्कॉलर्स होम स्कूल कोटद्वार, चमोली में नगर पालिका परिषद गौचर, उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद बड़कोट और रुद्रप्रयाग में री न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आयोजित किया जाएगा।