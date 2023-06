ईद में खरीदारी के लिए नहीं थे रुपये तो हरिद्वार से स्मैक बेचने देहरादून पहुंचा व्यक्ति, रायपुर पुलिस ने दबोचा

ईद में खरीदारी के लिए एक व्यक्ति की जेब में रुपए नहीं थे तो उसने स्मैक बेचकर रुपए कमाने की योजना बनाई और हरिद्वार से स्मैक लेकर देहरादून पहुंचा। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपी को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मेहरबान निवासी अलावलपुर पोस्ट सुभाष गढ़ थाना पथरी जिला हरिद्वार के रूप में हुई।

ईद के लिए नहीं थे रुपये तो स्मैक बेचने हरिद्वार से देहरादून आया व्यक्ति

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, जागरण टीम: ईद में खरीदारी के लिए एक व्यक्ति की जेब में रुपए नहीं थे तो उसने स्मैक बेचकर रुपए कमाने की योजना बनाई और हरिद्वार से स्मैक लेकर देहरादून पहुंचा। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपी को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मेहरबान निवासी अलावलपुर पोस्ट सुभाष गढ़ थाना पथरी जिला हरिद्वार के रूप में हुई। ईद के लिए नहीं थे रुपये तो स्मैक बेचने हरिद्वार से देहरादून आया व्यक्ति थानाध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि 28 जून की शाम को चेकिंग के दौरान एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह हरिद्वार में सेटरिंग का काम करता हूं। उसके पास ईद में कपड़े व अन्य सामान खरीदने के लिए रुपए नहीं थे इसलिए उसने हरिद्वार से एक व्यक्ति से 15 ग्राम स्मैक कम दामों में खरीदकर उसे अच्छे दामों में बेचने के लिए देहरादून आया था। उसको स्मैक एक व्यक्ति को देनी थी, जिससे उसे अच्छे रुपये मिलने वाले थे।

Edited By: riya.pandey