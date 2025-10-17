जागरण संवाददाता, देहरादून। सीएमआई अस्पताल में किसी मरीज के साथ आए एक अटेंडेंट ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ कर दी। आरोपित ने किसी से कहा कि 5000 रुपये पकड़ मेरे साथ चल तो किसी को मां की देखभाल करने घर चलने की बात कही।

बताया जा रहा है गुरुवार रात से ही वह स्टाफ के साथ गलत हरकत कर रहा था। ऐसे में स्टाफ ने उसे अस्पताल से बाहर भेज दिया था।

शुक्रवार दोपहर को वह फिर अस्पताल में आया और फिर नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगा। इसके बाद एक अस्पताल की महिला स्टाफ ने उसे पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी और पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।