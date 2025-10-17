Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देहरादून के बड़े अस्‍पताल में अटेंडेंट ने की नर्सों से छेड़छाड़, बोला- 'पांच हजार पकड़ और मेरे साथ चल'

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    देहरादून के एक बड़े अस्पताल में अटेंडेंट ने नर्सों से छेड़छाड़ की और उन्हें पांच हजार रुपये लेकर साथ चलने को कहा। नर्सों ने इसका विरोध किया और अस्पताल प्रशासन को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से अस्पताल कर्मचारियों में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। सीएमआई अस्पताल में किसी मरीज के साथ आए एक अटेंडेंट ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ कर दी। आरोपित ने किसी से कहा कि 5000 रुपये पकड़ मेरे साथ चल तो किसी को मां की देखभाल करने घर चलने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है गुरुवार रात से ही वह स्टाफ के साथ गलत हरकत कर रहा था। ऐसे में स्टाफ ने उसे अस्पताल से बाहर भेज दिया था।

    शुक्रवार दोपहर को वह फिर अस्पताल में आया और फिर नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगा। इसके बाद एक अस्पताल की महिला स्टाफ ने उसे पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी और पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।