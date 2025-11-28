देहरादून के भगौड़े बिल्डर शाश्वत और साक्षी का पासपोर्ट निरस्त, अक्टूबर से लापता है गर्ग परिवार

सुमन सेमवाल, देहरादून। राजधानी दून में दो आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए डकारकर फरार हुए बिल्डर शाश्वत गर्ग और उसकी पत्नी साक्षी गर्ग पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। परियोजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों की कई शिकायतों और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दोनों के पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से गुरुवार को निरस्त कर दिए गए। अब उनके पासपोर्ट महज कागज एक टुकड़ा शेष रह गए हैं।

शाश्वत गर्ग पत्नी साक्षी, बेटे रिद्वान, पिता प्रवीण गर्ग और मां अंजली के साथ 17 अक्टूबर से गायब है। गर्ग परिवार को आखिरी बार शाश्वत के साले सुलभ गोयल के हापुड़ स्थित घर पर देखा गया था। शाश्वत गर्ग ने पत्नी साक्षी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर देहरादून में दो आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू किया था। जिसमें एक मसूरी रोड पर आर्केडिया हिलाक्स (ग्रुप हाउसिंग) और दूसरी परियोजना इंपीरियल वैली (थानो में प्लाटेड डेवलपमेंट) नाम से है।

गर्ग परिवार के गायब होने के बाद इंपीरियल वैली में निवेश करने वाले व्यक्तियों अर्चितमान शर्मा, रितेश धीमान, रोहित कौशिक और नीरज कुमार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें गर्ग परिवार के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की थी। अभी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे इन शिकायतों पर कार्यवाही कर ही रहे थे कि आर्केडिया हिलाक्स से 12 व्यक्तियों की यही शिकायत दर्ज कर दी गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पांडे ने शाश्वत और साक्षी को नोटिस जारी किया। 15 दिन के भीतर जवाब न मिलने पर रिमाइंडर भी भेजा गया। जब शाश्वत और साक्षी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पांडे ने दोनों के पासपोर्ट को सीधे निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई प्रकरण में व्यापक जनहित को देखते हुए की गई।