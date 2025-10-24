जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । ऋषिकेश निवासी पैरालंपिक नीरजा गोयल ने शिवपुरी स्प्लैश बंजी जंपिंग में 109 मीटर से कूदकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। व्हीलचेयर में बैठकर उनका बंजी जंपिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया में खूब प्रसारित हो रहा है। इसके अलावा वह 12000 फीट से पैराग्लाइडिंग भी कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस का परिचय दिया। डॉ. नीरजा गोयल ने पैरा सीलिंग और जेट रीडिंग जैसे एडवेंचर्स में भी भाग लिया है।