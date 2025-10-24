जिस ऊंचाई को देख अच्छे-अच्छों की होती है हवा टाइट, वहां से पैरालंपिक नीरजा गोयल ने लगाई 'छलांग'
ऋषिकेश की पैरालंपिक खिलाड़ी नीरजा गोयल ने शिवपुरी में 109 मीटर से बंजी जंपिंग कर एक और उपलब्धि हासिल की। व्हीलचेयर पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने 12000 फीट से पैराग्लाइडिंग भी की है। नीरजा पैरा सीलिंग और जेट स्कीइंग जैसे एडवेंचर में भी भाग ले चुकी हैं। उनका कहना है कि एडवेंचर उन्हें जीवन को नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । ऋषिकेश निवासी पैरालंपिक नीरजा गोयल ने शिवपुरी स्प्लैश बंजी जंपिंग में 109 मीटर से कूदकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। व्हीलचेयर में बैठकर उनका बंजी जंपिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया में खूब प्रसारित हो रहा है। इसके अलावा वह 12000 फीट से पैराग्लाइडिंग भी कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस का परिचय दिया। डॉ. नीरजा गोयल ने पैरा सीलिंग और जेट रीडिंग जैसे एडवेंचर्स में भी भाग लिया है।
अनुभवों की सूची
- पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जापान
- नेशनल सिटिंग वॉलीबॉल मेडलिस्ट
- स्टेट मेडलिस्ट मैराथन
- 10 किमी दौड़ - 5 बार
- 20 किमी दौड़ - 20 बार
- शिवपुरी स्प्लैश बंजी जंपिंग (109 मीटर)
- पैराग्लाइडिंग (12000 फीट)
- पैरा सीलिंग
- जेट रीडिंग
- स्विमिंग (75 फीट)
- गिटार प्ले
अवार्ड और सम्मान
- उत्तराखंड महिला आयोग अवार्ड
- उत्तराखंड पुलिस द्वारा सम्मानित
- खेल मंत्री द्वारा खेलों के लिए सम्मानित
- उत्तराखंड बेस्ट अवार्ड
- तिल्लू रतौली पुरस्कार
- उत्तराखंड राज्य अवार्ड
- इंटरनेशनल रत्न अवार्ड
- डॉक्टरेट अवार्ड
- खेलों के लिए राज्य अवार्ड
- 500 से ज्यादा आधार संस्थाओं द्वारा सम्मानित
डॉ. नीरजा गोयल ने कहा, "मैं अपने जीवन में नए अनुभव प्राप्त करने और अपने डर का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूं। एडवेंचर्स मुझे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देते हैं।"
