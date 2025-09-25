Language
    Uttarakhand Disaster: नौ दिन बाद पांवटा साहिब राजमार्ग बहाल, देर रात आवागमन शुरू

    By Suman semwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:50 AM (IST)

    पांवटा साहिब राजमार्ग जो नौ दिनों से बाधित था बुधवार की देर रात हल्के वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया। नंदा की चौकी के पास पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोनिवि ने एक अस्थायी पुलिया का निर्माण किया। भारी वाहनों के लिए भी गुरुवार सुबह से आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। विभाग ने नियंत्रित गति बनाए रखने की अपील की है।

    गोईछनास मोटर मार्ग मलबा आने से पड़ा है बंद। साभार ग्रामीण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। लगातार नौ दिन से बाधित पांवटा साहिब राजमार्ग आखिरकार बुधवार देर रात आवागमन के लिए खोल दिया गया। नंदा की चौकी के पास पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से सड़क संपर्क पूरी तरह ठप हो गया था।

    लोनिवि प्रांतीय खंड ने नदी पर अस्थायी पुलिया का निर्माण पूरा कर यातायात बहाल किया। हालांकि, देर रात एहतियात को देखते हुए सिर्फ हल्के वाहनों को गुजरने की अनुमति दी गई। इस अस्थायी मार्ग की कुल लंबाई पुलिया की एप्रोच रोड के साथ करीब 470 मीटर, जबकि चौड़ाई 10 मीटर है।

    ह्यूम पाइप डालने के काम में नदी का प्रवाह बना बाधा

    लोनिवि ने 15 सितंबर की रात को पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद दो दिन के भीतर अस्थायी पुलिया के निर्माण का लक्ष्य रखा था। लेकिन, इसके लिए ह्यूम पाइप डालने को लंबा इंतजार करना पड़ा। नदी के चैनलाइजेशन के बाद भी पानी का प्रवाह कम नहीं हुआ। जब वर्षा का दौर थमा तो ह्यूम पाइप डालने के को को तेजी से पूरा किया गया।

    राजमार्ग पर फिर दौड़ने लगे वाहन

    बुधवार रात से छोटे वाहन अस्थायी पुलिया से गुजरना शुरू हो गए हैं। वाहनों की आवाजाही शुरू होते ही स्थानीय लोगों व कारोबारियों ने राहत की सांस ली। बीते नौ दिनों से राजमार्ग बंद रहने के कारण लोगों को आवाजाही के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। इससे न केवल यात्रा समय बढ़ा बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुईं।

    विभाग ने रखी एहतियात की अपील

    लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि अस्थायी पुलिया से अभी केवल नियंत्रित गति से ही वाहनों का संचालन किया जाएगा। भारी वर्षा या नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सुरक्षा कारणों से पुलिया पर आवाजाही रोकनी भी पड़ सकती है।

    स्थायी समाधान के लिए क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अधिशासी अभियंता के अनुसार गुरुवार सुबह से यहां से भारी वाहनों का आवागमन भी शुरू करा दिया जाएगा।