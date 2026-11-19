राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड और नेपाल के बीच पर्यटन व हवाई संपर्क को नई ऊंचाई देने के लिए पंतनगर से काठमांडू के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़कर ''एक तराई, दो राष्ट्र'' नाम से संयुक्त पर्यटन सर्किट विकसित करने की रूपरेखा भी सामने रखी है।

इसके तहत धार्मिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और थारू संस्कृति को केंद्र में रखकर साझा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय आजीविका के नए अवसर सृजित करने की योजना है। कैबिनेट मंत्री महाराज गुरुवार को नई दिल्ली में नेपाल दूतावास और नेपाल पर्यटन बोर्ड की ओर से आयोजित नेपाल कालिंग डेस्टिनेशन प्रमोशन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों की साझा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत है।

महाराज ने कार्बेट, नंधौर और नेपाल के शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर ''तराई आर्क टाइगर ट्रेल'' विकसित करने का सुझाव दिया। खटीमा में थारू हेरिटेज होमस्टे क्लस्टर बनाने और टनकपुर के मां पूर्णागिरि धाम को नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर से जोड़कर संयुक्त धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर भी जोर दिया।