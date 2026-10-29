पंतनगर एयरपोर्ट पर बम की सूचना, सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल में परखी तैयारी

संसू, पंतनगर। पंतनगर हवाई अड्डे पर बुधवार को बम की धमकी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

विमानपत्तन निदेशक पवन कुमार की अध्यक्षता में हुए इस अभ्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लेकर आपात स्थिति में अपनी तत्परता, समन्वय और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण किया। अभ्यास नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया।

मॉक ड्रिल के दौरान हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना दी गई। इस पर विमानपत्तन निदेशक ने संबंधित एजेंसियों को तत्काल अलर्ट किया। एपीएसयू को टर्मिनल भवन की तलाशी लेने और टर्मिनल प्रबंधन को भवन खाली कराने के निर्देश दिए गए।