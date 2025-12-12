Uttarakhand: दून की जमीन पर पाकिस्तानी का दावा खारिज, अब सरकार के नाम चढ़ा दी गई यह भूमि

अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून: दून के कालसी तहसील क्षेत्र के हरिपुर व्यास स्थित जिस जमीन पर पाकिस्तान/पीओके के व्यक्ति ने अपना दावा जताया था, वह जमीन अब सरकार के नाम चढ़ा दी गई है। उप जिलाधिकारी कालसी प्रेमलाल ने जमीन पर दर्ज आठ व्यक्तियों के नाम काट दिए हैं और इसके साथ ही 0.7688 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित कर दी गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन की जांच में पाकिस्तानी नागरिक का दावा फर्जी पाया गया है।

इस जमीन पर विवाद की शुरुआत वर्ष-2022 में हुई थी, जब जम्मू-कश्मीर के रहने वाले गुलाम हैदर ने हरिपुर कालसी में जमीन खरीदी। गुलाम हैदर जम्मू पुलिस में तैनात था और आतंकियों को मदद पहुंचाने के आरोप में उसे निलंबित भी किया गया था।

हैदर ने कालसी के जनजातीय क्षेत्र में किस तरह जमीन खरीदी, उसे लेकर यह आरोप था कि उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीन खरीदी। आरोप था कि उसने हरिपुर क्षेत्र में रहने वाले अपने रिश्तेदार की मदद से यह खरीद की। उसने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराया और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र भी बना लिया।

जमीन पर विवाद तब हुआ जब पाकिस्तान/पीओके से जारी हुए एक वीडियो में अपना नाम अब्दुल्ला बताने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि यह जमीन उसके दादा मोटा अली की थी। उसके अनुसार, उसके दादा ने यह जमीन इमामबाड़ा मस्जिद को दान में दी थी।