    ओवर स्पीडिंग-रेड लाइट जंप पर लाइसेंस 3 महीने को होगा रद्द! मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के निर्देश

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:43 AM (IST)

    देहरादून में अब तेज रफ्तार और रेड लाइट जंप करने पर वाहन चालकों का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने परिवहन विभाग को ऐसा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने और तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही, आपातकालीन स्थिति के लिए हेली एंबुलेंस सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण l देहरादून। सड़कों पर अब तेज रफ्तार वाहन चलाना और रेड लाइट जंप करना वाहन चालकों पर भारी पड़ेगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसा करने वालों का लाइसेंस तीन माह के लिए निरस्त किया जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा का ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है, जिसमें तकनीक तो हो साथ ही वह आसानी से अमल में लाया जा सके।

    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित जीरो टालरेंस की कार्यवाही की जाए। सड़क सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन की स्थिति में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सड़क सुरक्षा के मानकों में राज्य की परिधि के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में चालान की कंपाउंडिंग की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई।

     

    ओवर स्पीडिंग-रेड लाइट जंप पर तीन माह के लिए लाइसेंस होगा निरस्त

     

    उन्होंने कहा कि इस तरह के वाहनों को सीसी कैमरे से ट्रेक करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि ट्रैफिक संचालन को अधिक से अधिक आटोमोड और डिजीटल में क्रियान्वित करने के लिए जो भी उपकरण, ट्रैफिक व स्ट्रीट लाईट अथवा नए तकनीकी उपकरण को शामिल करना हो तो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया आपात स्थिती में त्वरित मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेली एंबुलेंस तथा अन्य बेहतर विकल्पों पर विचार करते हुए इसका प्रस्ताव तैयार करे। बैठक में सचिव शैलेश बगोली, बृजेश कुमार संत, पुलिस महानिरीक्षक निलेश आनंद भरणे, अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह मौजूद रहे।

    बजट पर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश

    बैठक में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग ने सड़क सुरक्षा के लिए बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने  इनका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।