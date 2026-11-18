जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12 लाख 28 हजार 746 मतदाता दर्ज किए गए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान जिले में 35,883 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 1,934 नाम हटाए गए हैं। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।

एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। इसमें 6,32,396 पुरुष, 5,96,300 महिला और 50 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9,263 सर्विस मतदाता भी पंजीकृत हैं। इनमें 8,776 पुरुष और 487 महिला मतदाता हैं।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में 35,883 नए मतदाता जुड़े, 1,934 नाम हटाए गए अपर जिलाधिकारी ने बताया कि चार से 31 अक्टूबर तक चले पुनरीक्षण अभियान में 16,316 पुरुष, 19,563 महिला और चार ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम जोड़े गए। वहीं, 961 पुरुष, 969 महिला और चार ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। पुनरीक्षण से पहले तीन अक्टूबर तक जिले में 11,94,797 मतदाता पंजीकृत थे।

11 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई गई। अपर जिलाधिकारी ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान के लिए पात्र होने वालों से सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की।