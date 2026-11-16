मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, आगरा में वोटर्स देख पाएंगे मैनुअली या ऑनलाइन

जागरण संवाददाता, आगरा। मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं। इसे आप मैनुअल या फिर आनलाइन तरीके से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर नाम कट गया है या फिर नाम में कोई त्रुटि है तो निर्धारित फार्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को दे सकते हैं। मंगलवार को नौ विधानसभा क्षेत्रों में 30 लाख वोटरों की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

21, 22, 28 और 29 नवंबर को 3849 बूथों पर विशेष अभियान चलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से पूर्व नौ विधानसभा क्षेत्रों में 36 लाख मतदाता थे। अप्रैल में 5.93 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हट गए। सात माह में चले अभियान में साढ़े 43 हजार नए मतदाता जोड़ गए। इससे अब मतदाताओं की संख्या 30 लाख हो गई है। अक्टूबर और एक से 12 नवंबर के मध्यम 36 हजार मतदाता जुड़े हैं।

मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 22 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण किया जाएगा और चार जनवरी को सूची का प्रकाशन होगा। वर्तमान में 30 लाख मतदाता हैं।