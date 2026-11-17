डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 19 लाख नए मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सीईसी नवदीप रिणवा के मुताबिक, अप्रैल 2026 में प्रदेश में 13.39 करोड़ मतदाता थे, जो सात महीने बाद बढ़कर 13.58 करोड़ हो गए। यानी इस अवधि में 18.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 11.83 लाख नए मतदाता शामिल हैं।

जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस बार महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक पंजीकरण कराया है। सूची में करीब 10 लाख 96 हजार महिला मतदाता और 7 लाख 87 हजार पुरुष मतदाता नए जुड़े हैं।