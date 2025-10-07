प्राइवेट पार्ट में एलर्जी...वेबसाइट से ऑनलाइन मंगवाई दवा और फिर एक कॉल से तबाह हो गई जिंदगी
डोईवाला में एक व्यक्ति को ऑनलाइन सेक्स वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करके 6.15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने एलर्जी के इलाज के लिए ऑनलाइन दवा मंगवाई थी जिसके बाद उसे अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धोखेबाजों ने पहले डॉक्टर बनकर और फिर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर पैसे वसूले।
संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला। एक व्यक्ति के वीडियो को एडिट कर अश्लील बनाने और उसके माध्यम से उसे ब्लैकमेल कर 6.15 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने बताया कि माजरीग्रांट के शेरगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उन्हें निजी अंगों में एलर्जी की शिकायत थी। इसके उपचार को उन्होंने एक वेबसाइट से आनलाइन दवा मंगाई।
कुछ दिन बाद उन्हें अनजान नंबर से वाट्सएप काल आई। काल करने वाले व्यक्ति ने खुद को डाक्टर बताते हुए उनकी एलर्जी को पूरी तरह ठीक करने का दावा किया। इसके बाद उसने वीडियो काल पर एलर्जी से प्रभावित स्थान दिखाने को कहा। पीड़ित ने विश्वास में आकर उसकी बात मान ली।
इसके कुछ देर बाद पीड़ित को एक महिला का काल आया, जिसने कहा कि उसके पास उनका अश्लील वीडियो है। वीडियो को उसने पीड़ित के रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजकर बदनाम करने की धमकी दी।
इसके बाद वीडियो डिलीट करने के एवज में लाखों रुपये ले लिए, जो पीड़ित ने आनलाइन भेजे। कुछ दिन बाद पीड़ित को फिर से एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने स्वयं को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए अश्लील वीडियो के नाम पर धमकाया। उसने भी वीडियो डिलीट करने के नाम पर अलग-अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कराए।
