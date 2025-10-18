धनतेरस पर देहरादून में वाहनों की लगी कतारें, बाजार में रेंगता रहा ट्रैफिक

Language
    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:26 PM (IST)

    देहरादून में धनतेरस पर बाजारों में भारी भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई। मुख्य मार्गों और अंदरूनी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। घंटाघर, पलटन बाजार जैसे इलाकों में पार्किंग की समस्या ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। फ्लाईओवर पर भी जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    Hero Image

    बाजार में फुटपाथ पर अतिक्रमण के अलावा सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण रात तक लगा जाम. Jagran

    धनतेरस पर वाहनों की लगी कतारें, बाजार में रेंगता रहा ट्रैफिक

    - मच्छी बाजार, मोती बाजार, सब्जी मंडी, झंडा चौक, तहसील चौक, डिस्पेंसरी रोड पर रेंगते रहे वाहन
    जागरण संवाददाता, देहरादून। धनतेरस पर शहर में उमड़ी भीड़ व अतिक्रमण के कारण यातायात प्लान ध्वस्त हो गया। चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। मुख्य मार्ग ही नहीं अंदरूनी सड़कें भी पैक हो गई। बाजारों में पुलिस तो तैनात रही, लेकिन वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हर तरफ जाम ही जाम देखने को मिला। शहर के अंदर से लेकर मुख्य मार्गों पर एक जैसा हाल बना रहा।

    यातायात जाम की संभावना को देखते हुए पुलिस की ओर से शहर के लिए प्लान पूर्व में ही जारी किया था। पुलिस का मुख्य केंद्र घंटाघर, सीएनआई-चौक, मच्छी बाजार, मोती बाजार, सब्जी मंडी, झंडा चौक, तहसील चौक, डिस्पेंसरी रोड, घोसी गली, अंसारी मार्केट, राजा रोड रहा। ग्राहकों ने इन्हीं बाजारों से धनतेरस की खरीदारी की। क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग न होने और दुपहिया वाहनों की संख्या एकदम बढ़ने से सड़क ही जाम हो गई।


    हरिद्वार बाईपास से लेकर जोगीवाला, रिस्पना पुल, धर्मपुर बाजार, चकराता रोड, राजपुर रोड, जीएमएस रोड, पटेलनगर क्षेत्र, आइएसबीटी में सुबह ही वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। दोपहर तक स्थिति और भी बिगड़ने लगी। शाम तक जाम की स्थिति और भी खराब हो गई। जाम का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि जगह-जगह कट खुले हुए हैं और इन्हीं कटों पर अधिक जाम देखने को मिला।

    पलटन बाजार क्षेत्र में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं

    घंटाघर के आसपास पार्किंग की समस्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां पर दुकानदार और ग्राहकों के दुपहिया को पार्क करने के तक की जगह नहीं है। इसके बाद व्यापारियों का सामान लेकर जाने वाले ई-रिक्शा व लोडर और भी जाम लगाते हैं। पलटन बाजार में एक स्कूल है, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन पुलिस के सामने यह भी समस्या है कि लोग वहां पर प्लास्टिक की बोतलें व अन्य कूड़ा फेंककर चले जाते हैं, जिसके कारण वहां गंदगी को हटाना बड़ी समस्या होती है।

    दुकानदारों ने सड़क तक सजाया था सामान

    पुलिस की ओर से तमाम दिशा निर्देश के बावजूद दुकानदारों ने मुख्य मार्गों पर दुकान का सामान सड़क तक लगाया था। दुकानों पर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, ऐसे में कुछ वाहन चालक तो डीजे की आवाज सुनकर ही रुक जा रहे थे, जिसके कारण पीछे जाम लग रहा था। सड़कों पर भारी मात्रा में उतरे लोडर व विक्रम ने सबसे अधिक जाम लगाया।

    सड़कों को छोड़ फ्लाईओवर के ऊपर भी लगा जाम

    धनतेरस पर स्थिति यह रही है कि फ्लाईओवर पर भी जाम देखने को मिला। आइएसबीटी व बल्लीवाला फ्लाईओवर सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। फ्लाईओवर पर चल रहे भारी वाहनों के कारण लोग जाम में फंस गए। स्थिति यह रही है कि जो रास्ता एक मिनट में तय होना था, उसमें 15 से 20 मिनट लगे। वाहनों की लंबी कतारों के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    मोहकमपुर फ्लाईओवर एप्रोच मार्ग का नहीं निकल पा रहा हल

    मोहकमपुर फ्लाईओवर पर एप्रोच मार्ग स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बना है। एप्रोच मार्ग पर लोग उल्टी दिशा से वाहन दौड़ा रहे हैं, जिसके कारण जाम के साथ-साथ दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। एप्रोच मार्ग पर उल्टी दिशा में दौड़ा रहे वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस भी तैयार नहीं हैं। इस मार्ग पर बाइक से लेकर ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। वहीं फ्लाईओवर की शुरुआत में एक शराब का ठेका भी है, जहां पर वाहन अनियंत्रित ढंग से लगाए जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है।