Uttarakhand News: पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज, प्रदेशभर में होगा आंदोलन

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का संघर्ष जारी है। पौड़ी में काला दिवस मनाते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार नई पेंशन योजना के जरिए धोखा कर रही है। मोर्चा के अध्यक्ष जयदीप रावत ने आंदोलन की चेतावनी दी है। महासचिव सीताराम पोखरियाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दयनीय हालत पर चिंता जताई।

जागरण संवाददाता, देहरादून। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का संघर्ष लगातार जारी है। इसी क्रम में अब चरणबद्ध ढंग रैली व प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों और शिक्षकों ने जनपद मुख्यालय पौड़ी में काला दिवस मनाते हुए विशाल मशाल जुलूस निकाला।

कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार एनपीएस (नई पेंशन योजना) और यूपीएस के जरिए कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि अब वे पुरानी पेंशन बहाली से कम किसी भी विकल्प पर राजी नहीं होंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा कि यदि जल्द ही पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई तो यह आंदोलन बड़ी ज्वाला बन जाएगा।

वहीं, प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि नई पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहद दुखद साबित हो रही है। उन्हें मात्र एक हजार से दो हजार तक की पेंशन मिल रही है, जिससे उनका बुजुर्ग जीवन संकटग्रस्त हो गया है।