    नर्सिंग स्टाफ ने जहर का इंजेक्शन लगाकर की खुदकुशी, हाथ पर लगा था कैनोला

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    देहरादून में एक निजी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के हाथ पर कैनुला लगा था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    Hero Image

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ पद पर तैनात युवक ने जहर का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के हाथ पर कैनोला लगा हुआ था। थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि गुरुवार को प्रकाश चंद निवासी कंडोली ने  सूचना दी कि उनके पुत्र अशोक ने घर पर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी विधोली पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे।

    मौके पर मृतक अपने कमरे में बिस्तर पर मृत अवस्था में मिला। मृतक के पास बिस्तर पर 02 सिरिंज खाली मिली तथा मृतक ने अपने बाएं हाथ पर कैनोला लगाया हुआ था। मौके से मृतक का मोबाइल फ़ोन, सुसाइड नोट व सिरिंज व एक शीशी कब्जे मे ली गई।

    मृतक इंद्रेश अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में  काम करता था। मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमे उसने किसी पर कोई आरोप नही लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। घटना की जांच की जा रही है।

