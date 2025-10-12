एनएसयूआई कार्यकर्ताओं व युवा कांग्रेस ने घेरी ऋषिकेश कोतवाली, एबीवीपी पर लगाया शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का आरोप

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं व युवा कांग्रेस ने छात्रसंघ चुनाव में विवाद की घटना को लेकर कोतवाली का घेराव कर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बवाल का आरोप लगाया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, लेकिन एबीवीपी के लोग लगातार इसकी अवहेला की। ऋषिकेश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है।

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव राणा ने कहा कि दूसरे संगठन के कार्यकर्ता ऋषिकेश शहर में बिना वजह विवाद कर रहे हैं। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाया गया।