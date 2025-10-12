एनएसयूआई कार्यकर्ताओं व युवा कांग्रेस ने घेरी ऋषिकेश कोतवाली, एबीवीपी पर लगाया शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का आरोप
एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव में हुए विवाद के विरोध में ऋषिकेश कोतवाली का घेराव किया। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी पर लोकतंत्र का अपमान करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं व युवा कांग्रेस ने छात्रसंघ चुनाव में विवाद की घटना को लेकर कोतवाली का घेराव कर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की।
कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बवाल का आरोप लगाया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, लेकिन एबीवीपी के लोग लगातार इसकी अवहेला की। ऋषिकेश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है।
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव राणा ने कहा कि दूसरे संगठन के कार्यकर्ता ऋषिकेश शहर में बिना वजह विवाद कर रहे हैं। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाया गया।
इस दौरान छात्रसंघ उपाध्यक्ष आयुष तड़ियाल, हिमांशु कश्यप, विशाल भारती, रोहित सोनी, अखिल रावत, मानव रावत, आर्यन भारती, कार्तिक कुशवाह, आर्यन भारती, राहुल, वाशु मलिक, अभिनव, श्रीजल, पीयूष, लक्की, गौरव जोशी, दीपक राणा, अजय खरोला, मनदीप रावत, आकाश, विवेक, ऋषभ, केशव, प्रियांशु रावत, आशुतोष, मोहित, दीपक, रोहित, आनंद, अबल दास, कपिल सारस्वत, देव बोहरा, कार्तिक जश्नल, रिहान बंदोलिया, आदित्य रावत आदि मौजूद रहे।
