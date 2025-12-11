अब एक ही स्थान पर मिलेगी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी, इस तरह काम करेगा ‘मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड’

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य के नागरिक अब केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण, सही और एकीकृत जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी को जनता तक सरलता से पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड’ (myscheme.gov.in) का लोकार्पण किया। सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी सभागार में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर आयोजित विचार गोष्ठी में उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शी, जनकेंद्रित और समयबद्ध शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मेरी योजना’, ‘मेरी योजना–राज्य सरकार’ और ‘मेरी योजना–केंद्र सरकार’ तीनों संस्करणों ने योजनाओं की जानकारी को आमजन तक ज्यादा सुगम, विश्वसनीय और सुलभ बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी के तहत समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि अब डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक-आधारित प्रशासन को नई दिशा मिली है और उत्तराखंड भी उसी माडल पर ‘सरलीकरण से संतुष्टि’ की कार्यप्रणाली को मजबूत कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। साथ ही वोकल फार लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि ‘एक जनपद, दो उत्पाद’, ‘हाउस आफ हिमालयाज’, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलें स्थानीय आजीविका को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने अपील की कि विभिन्न कार्यक्रमों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों से ही हों, ताकि कारीगरों, हस्तशिल्पियों और मातृ शक्ति को प्रोत्साहन मिले।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाने के लिए यह एक अत्यंत सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पात्र लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ एक ही जगह से आसानी से मिल पाएगा। यह पहल अंत्योदय की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है।