112 को इकलौता इमरजेंसी नंबर बनाने के लिए बढ़े कदम, अब तैयार होगा मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में अब 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में क्रियाशील करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं वाले सभी विभागों को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे मोबाइल एप के जरिये भी लोग त्वरित सहायता ले सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी कदम उठाए गए। उत्तराखंड पुलिस ने इसे अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया हुआ है। राज्य में 112 नंबर सक्रिय तो है, लेकिन अभी भी आपातकालीन सेवाओं के लिए लोग अलग-अलग नंबरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैंं।

मसलन, पुलिस सहायता के लिए 100 नंबर डायल किया जा रहा तो, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101 और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 नंबर। ऐसे में एक ही आपातकालीन नंबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अन्य आपातकालीन नंबरों पर फोन आने से आमजन को सहायता मिलने में समय लग रहा है।

केंद्र सरकार भी इसके लिए लगातार राज्यों से पत्राचार कर रही है। इस कड़ी में अब गृह विभाग इस नंबर को पूरी तरह सक्रिय करने के साथ ही इसके लिए मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ताकि, इस नंबर का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके और आमजन को त्वरित सहायता दी जा सके। सचिव गृह शैलेश बगौली का कहना है कि नंबर सक्रिय है। अब इसके और प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है।