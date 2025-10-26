Language
    112 को इकलौता इमरजेंसी नंबर बनाने के लिए बढ़े कदम, अब तैयार होगा मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    उत्तराखंड में 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। गृह विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर बना रहा है, जिससे सभी आपातकालीन सेवाएं जुड़ेंगी। इससे लोगों को तुरंत मदद मिल सकेगी, खासकर महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में। यह नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा।

    Hero Image

    अब 112 के लिए तैयार होगा मोबाइल एप और साफ्टवेयर। File

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में अब 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में क्रियाशील करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं वाले सभी विभागों को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे मोबाइल एप के जरिये भी लोग त्वरित सहायता ले सकेंगे।

    केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी कदम उठाए गए। उत्तराखंड पुलिस ने इसे अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया हुआ है। राज्य में 112 नंबर सक्रिय तो है, लेकिन अभी भी आपातकालीन सेवाओं के लिए लोग अलग-अलग नंबरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैंं।

    मसलन, पुलिस सहायता के लिए 100 नंबर डायल किया जा रहा तो, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101 और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 नंबर। ऐसे में एक ही आपातकालीन नंबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अन्य आपातकालीन नंबरों पर फोन आने से आमजन को सहायता मिलने में समय लग रहा है।

    केंद्र सरकार भी इसके लिए लगातार राज्यों से पत्राचार कर रही है। इस कड़ी में अब गृह विभाग इस नंबर को पूरी तरह सक्रिय करने के साथ ही इसके लिए मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ताकि, इस नंबर का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके और आमजन को त्वरित सहायता दी जा सके। सचिव गृह शैलेश बगौली का कहना है कि नंबर सक्रिय है। अब इसके और प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है।

    इस नंबर से मिलती है यह सहायता

    यह नंबर पुलिस, अग्निशमन या चिकित्सा सहायता जैसी किसी भी तत्काल सहायता की आवश्यकता होने पर काम आता है।

    24 घंटे उपलब्ध है यह नंबर

    यह आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है, इसमें आमजन किसी भी समय मदद के लिए काल कर सकते हैं।

    महिला सुरक्षा के लिए उपयोगी

    यह नंबर महिला सुरक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है। विपरीत परिस्थिति में महिलाएं इस नंबर का उपयोग मदद के लिए कर सकती हैं।