Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand: पदक विजेताओं को अब खेल विभाग में ही मिलेगी नौकरी, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

    By Vikas Gusain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को खेल विभाग में ही नौकरी देने का फैसला किया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए भूमि पूजन की तैयारी है। सरकार खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में चार प्रतिशत आरक्षण भी दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    खेल विभाग की समीक्षा करती खेल मंत्री रेखा आर्या। सूवि

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को अब खेल विभाग में ही सेवायोजित किया जाएगा। इसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय के लिए राज्य व केंद्र के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। वहां 2026 के शैक्षणिक सत्र से पहले ही भूमि पूजन की सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

    विधानसभा भवन के सभागार में गुरुवार को खेल विभाग की समीक्षा करते हुए खेल मंत्री आर्या ने कहा कि खेल विभाग अब राज्य के पदक विजेताओं को आउट आफ टर्न नौकरी देने के लिए अधिसंख्य पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा।

    इसका लाभ यह होगा कि खिलाड़ी भविष्य में बिना रोक टोक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे और विभाग में कोच के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में 32 खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी दी गई है। उनके सामने खेलों से जुड़े रहने में समस्या आ रही है।उन्होंने बताया कि सरकार खिलाडिय़ों को सरकारी सेवा में चार प्रतिशत आरक्षण भी दे रही है।

    उन्होंने खेल विश्वविद्यालय में पदों के सृजन के संबंध में राज्यपाल के साथ होने वाली बोर्ड बैठक आयाेजित कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिला स्पोर्ट्स कालेज चंपावत की समीक्षा की।

    उन्होंने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों के लिए आगामी तीन-चार माह में बजट की मांग देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते इस चैंपियनशिप का आयेाजन किया जाएगा।

    खेल मंत्री ने आबकारी से एक रुपये प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क में मिलने वाली राशि खेल विकास मद में न मिलने पर नाराजगी जताते हुए इसका जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें- लोक सेवा आयोग के जरिये 178 अभ्यर्थियों को मिली सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: राज्यपाल ने किया मुख्यमंत्री धामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन