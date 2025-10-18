दीपावली पर नहीं होगी बत्ती गुल, हाई अलर्ट पर Uttarakhand Power Corporation

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली पर्व पर राजधानी दून को रोशनी से जगमग करने के लिए ऊर्जा निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपावली के दौरान विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए निगम ने तीन दिन का विशेष नियंत्रण और सतर्कता अभियान शुरू किया है। फील्ड कर्मियों को ड्यूटी पर रहने के निर्देश हैं और अधिकारी नियमित निगरानी रखेंगे।

निगम के उच्चाधिकारियों ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पूरे पर्व के दौरान निर्बाध और सुचारु बिजली आपूर्ति बनी रहे। निगम ने लाइन, पोल और ट्रांसफार्मर की मरम्मत सहित सभी तकनीकी कार्य पूरे कर लिए हैं। त्योहारी सीजन में बिजली की मांग बढ़ने को देखते हुए ऊर्जा निगम ने फील्ड कर्मचारियों अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी क्षेत्रीय अधिकारी और अभियंता 24 घंटे नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) से बिजली व्यवस्था की निगरानी करेंगे। मुख्यालय स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। पीक आवर्स में अधिकारी स्वयं कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे और विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

बिजली गुल हुई तो करें 1912 पर फोन ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि दीपावली के दौरान अगर किसी भी क्षेत्र में बिजली गुल हो जाए या फाल्ट आ जाए तो वे तुरंत 1912 टोल फ्री नंबर पर काल करें।