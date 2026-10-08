उत्तराखंड में Voter List से कटे 13.03 लाख नाम, नए मतदाताओं के लिए मैपिंग नियम बदले

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में अब नए वोटर को मैपिंग नहीं करानी पड़ेगी। वोटर की मैपिंग के लिए फार्म-चार का इस्तेमाल केवल एसआइआर के लिए ही होना था। अब चूूंकि एसआइआर की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

ऐसे में अब नए मतदाताओं को वर्ष 2003 से मैपिंग कराने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) यदि चाहे तो वह मतदाता से अपनी संतुष्टि के लिए पुराने दस्तावेज भी दिखाने को कह सकता है।

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर सत्यापन के दौरान उन युवाओं के भी फार्म-छह भरवाएंगे, जो एक अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने के पात्र हो गए हैं।

राजनीतिक दलों से की सहयाेग की अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को आठ अक्टूबर से शुरु होने वाले विशेष अभियान की जानकारी दी। उन्होंने सभी से इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग की अपेक्षा भी की।