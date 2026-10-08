उत्तराखंड वोटर लिस्ट: एसआईआर के बाद छूटा नाम, तो चिंता की नहीं बात... घर पहुंचेगा चुनाव आयोग

जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद भी यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है तो उसके पास अब नाम जुड़वाने का मौका है। निर्वाचन विभाग 8 से 10 अक्टूबर तक बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाएगा।

इसके बाद 12 से 20 अक्टूबर तक बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। यानी सूची में छूटे पात्र मतदाता को तलाशने की जिम्मेदारी अब महज आवेदन का इंतजार करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निर्वाचन मशीनरी घर की चौखट तक पहुंचेगी।





जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर के दौरान छूटे पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार मतदाता सूची में शामिल किया जाए।