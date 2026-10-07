वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो न हों परेशान, गाजियाबाद में घर-घर आएंगे BLO; फॉर्म-6 भरकर दर्ज कराएं नाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किए गए SIR के बाद भी जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनको Form 6 दिया जाएगा।

फार्म भरकर जमा करने पर BLO द्वारा सत्यापन किया जाएगा और मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं।

SIR के बाद छूटे नामों पर अभियान

अभियान में विशेष रूप से उन मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा, जिनका नाम 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में था, लेकिन SIR के बाद तैयार सूची में शामिल नहीं हो पाया।