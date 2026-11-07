नरक चतुर्दशी आज, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त? सुख समृद्धि के लिए किस तरह करें पूजा?

जागरण संवाददाता, देहरादून। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शनिवार को नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दीपावली मनाई जाएगी। मृत्यु के देवता यम की पूजा कर घर के कोनो में दीये जलाए जाएंगे। सुख समृद्धि के लिए हनुमान व मां लक्ष्मी की भी पूजा होगी।

चतुर्दशी तिथि सुबह 10:48 बजे से रविवार सुबह 11:28 बजे तक रहेगी। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यम दीपदान करने की परंपरा है। दीपदान का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:02 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने इस दिन राक्षस नरकासुर का वध किया था इसलिए छोटी दीपावली को नरक चतुदर्शी भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं।

सुबह शरीर पर तिल का तेल लगाकर स्नान कर नरक से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान का जन्म अंजना देवी के उदर से हुआ था। हर तरह के सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए हनुमान की उपासना करें।