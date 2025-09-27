Language
    खतरे में हरियाली! हर मिनट फुटबॉल के आठ मैदानों के बराबर काटे जा रहे जंगल

    By rajesh panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:49 PM (IST)

    सेलाकुई में नंदा शक्ति वाटिका का उद्घाटन किया गया। पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रति मिनट दुनिया भर में फुटबॉल के आठ मैदानों के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं जो चिंता का विषय है। उन्होंने उत्तराखंड के ग्लेशियरों में बन रही झीलों से आपदा की आशंका जताई। कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया गया।

    कल्याण सिंह रावत ने बताया कि प्रति मिनट फुटबॉल के लगभग आठ ग्राउंड के बराबर जंगल काटे जा रहे। फाइल

    जागरण संवाददाता, विकासनगर । पीएम श्री एसएससी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज सेलाकुई में शुक्रवार को नंदा शक्ति वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर्यावरणविद् और उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने पेड़ पौधों के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य अतिथि कल्याण सिंह रावत ने बताया कि प्रति मिनट दुनिया भर में फुटबॉल के लगभग आठ ग्राउंड के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं, यह हम सभी के लिए चिंता की बात है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 20 से अधिक ग्लेशियर में झीलें बन चुकी हैं, जो कभी भी बड़ी आपदा का कारण बन सकती हैं।

    इस अवसर पर प्रधानाचार्य डा. यशवंत बर्तवाल ने मुख्य अतिथि का स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। वरिष्ठ प्रवक्ता दिवाकर थपलियाल ने अंग वस्त्र व विद्यालय के ईको क्लब प्रभारी पवन शर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कल्याण सिंह रावत में विद्यालय में बनाई गई नंदा शक्ति वाटिका में रुद्राक्ष, बेलपत्र, नीम, आम, अमरूद, नींबू, चकोतरा, अपराजिता व तुलसी के पौधे लगाए।

    इस अवसर पर विनोद कुमार थपलियाल, दिवाकर प्रसाद थपलियाल, संतोष कुमार, मेघा डोभाल, प्रभा नेगी, राज प्रियंका, विश्वेश्वरी गैरोला, लक्ष्मण गिरि, किरण देवी, जेएस बर्तवाल आदि मौजूद रहे।