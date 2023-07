नैनीताल हाईकोर्ट ने HNBGU के निर्णय पर लगाया स्टे, 10 कॉलेजों को असंबद्ध करने का सुनाया था फरमान

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University देहरादून के डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में दस अशासकीय महाविद्यालयों को असंबद्ध करने के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के 30 मई को कार्य परिषद में लिए गए निर्णय पर स्टे लगा लगा दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने HNBGU के निर्णय पर लगाया स्टे

डीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केआर जैन ने पुष्टि की। उन्होंने कहा के आदेश की प्रति मिलने पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

Edited By: Nirmala Bohra