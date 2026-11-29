जागरण कार्यालय, मसूरी। वीकेंड पर एक बार फिर से मसूरी यातायात जाम से जूझती रही। शनिवार को सुबह नौ बजे से रात तक किंक्रेग से लेकर गांधी चौक, जीरो प्वाइंट, लाइब्रेरी बैरियर से लेकर अंबेडकर चौक, मैसॉनिक लाॅज बस स्टेण्ड से पिक्चर पैलेस चौक, अपर माॅल रोड़, घण्टाघर तक, मलिंगार से चार दुकान लाल टिब्बा तक वाहन रेंगते हुए चलते रहे।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू होने के बाद मसूरी में पर्यटकों की आमद बढी है और अब प्रतिदिन औसतन पर्यटकों की आमद बनी रहती है जो वीकेंड पर बढ़ जाती है जो मसूरी पर्यटन के लिए तो अच्छी खबर है।